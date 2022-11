Terni, per la stagione dell'Araba Fenice arriva l'orchestra città di Grosseto

Primo incontro, dedicato ai concerti per pianoforte e orchestra, della stagione musicale dell’associazione Araba Fenice. Domenica 13 novembre, alle 17.30 all’auditorium Gazzoli, suonerà l'Orchestra da Camera "Città di Grosseto" diretta da Massimo Merone che accompagnerà due pianisti ternani: Emanuele Stracchi che eseguirà il concerto n.23 K488 di Mozart, il più noto ed eseguito dei 24 concerti scritti dal genio salisburghese; e la direttrice artistica dell’Araba Fenice Moira Michelini che suonerà il concerto n.1 per pianoforte e orchestra in re minore Bwv1052 di John Sebastian Bach.

«Con questo concerto, e gli altri dedicati al repertorio con orchestra, abbiamo realizzato un sogno che come Araba Fenice avevamo da tempo: la creazione di un festival dedicato ai concerti per pianoforte e orchestra. In ogni appuntamento abbiamo in programma due concerti di compositori amatissimi dal pubblico», dicono gli organizzatori della stagione ternana.

I biglietti d’ingresso ai concerti del Piano Festival costano 15 euro gli interi e 12 euro i ridotti. Prevendita presso New Sinfony, galleria del Corso 12 e circuito Vivaticket