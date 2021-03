Aveva la droga dello stupro nascosta nella sua auto arrestato di nuovo Mario Conti

TERNI Ieri sera è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente il ternano Mario Conti, di 55 anni, durante un controllo effettuato con l’ausilio di personale di una unità cinofila del Nucleo di Roma Santa Maria di Galeria. Mentre era alla guida della propria autovettura, è stato trovato in possesso di 2 flaconi in plastica, contenenti complessivamente 140 ml di sostanza liquida, stupefacente del tipo GHB (la cosidetta droga dello stupro) occultati sotto il vano portaoggetti del tunnel centrale del veicolo. Nellambito della stessa operazione si procedeva alla perquisizione domiciliare nei confronti sia di un albanese classe doi 50 anni, anch’egli residente a Terni, il quale veniva trovato in possesso di 4 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e di 2 cartucce da caccia cal.12 detenute illegalmente (motivi per i quali veniva deferito in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica di Terni per i reati di “detenzione abusiva di armi o munizioni senza denuncia” e di “produzione, detenzione e traffico di sostanze stupefacenti”), nonché di un romano di 35 anni, residente a Roma ma di fatto domiciliato a Terni, trovato in possesso di 2 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, il quale è stato segnalato al prefetto. Questo pomeriggioo si terrà la convalida dell'arresto. Mario Conti era già stato arrestato il 29 luglio scorso per riciclaggio e aveva poi patteggiato la pena di due anni di reclusione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA