Terni, dopo la condanna per spaccio di droga non rispetta l'affidamento in prova e finisce in cella

TERI - Beneficiava dell'affidamento in prova dopo essere stato condannato a tre anni di carcere per reati legati allo spaccio di droga commessi in provincia di Terni.

Nel pomeriggio di giovedì i carabinieri della stazione di Terni sono andati ad arrestarlo in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio di sorveglianza del tribunale di Spoleto.

L'uomo, 37 anni, albanese, è stato rinchiuso in una cella del carcere di Sabbione per aver violato le regole dell'affidamento in prova.