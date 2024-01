Terni. Convegno sulle infenzioni in pronto soccorso Ricoveri in aumento per sepsi con decessi fino al 30%.

TERNI Le infenzioni in pronto soccorso sono una realtà, anche perchè in emergenza arrivano pazienti anziani debilitati con una difesa immunitaria molto bassa quindi molto più vulnerabili. Per gli ospedali le infenzioni diventano un problema difficile da combattere perché queste sepsi sono molto contagiose, in particolare nei soggetti già operati ma nion solo. In Umbria in questi ultimi anni si è verificato un progressivo incremento dei ricoveri per sepsi (grave complicanza di un'infezione che danneggia tessuti e organi compromettendone il funzionamento e che può portare alla morte) passando da 2.040 nel 2014 a 3.003 nel 2017, con una percentuale dei decessi superiore al 30%. Di infezioni in generale, di sepsi e di shock settico si parlerà nel corso del convegno dal titolo “Le infezioni in Pronto Soccorso. Tutto quello che bisogna sapere”, in programma sabato 27 gennaio, dalle ore 8 alle 14, presso l’Hotel Garden, situato in viale Donato Bramante 4 a Terni.

Responsabili scientifici sono i dottori Giorgio Parisi, direttore della struttura complessa di Pronto Soccorso e Accettazione dell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, e Paolo Groff, direttore della struttura complessa di Pronto Soccorso e Accettazione dell’azienda ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Perugia, mentre la segreteria è curata dalla dottoressa Erminia Carbone, dirigente medico presso la struttura complessa di Pronto Soccorso del Santa Maria. Interverranno sull’argomento i migliori esperti del settore, provenienti dalle due aziende sanitarie umbre.Il convegno è patrocinato da Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Terni, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Perugia, Usl Umbria 2, Usl Umbria 1, Azienda ospedaliera Santa Maria Terni, Azienda ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Perugia, Comune di Terni, Università degli Studi di Perugia (Dipartimento di Medicina e Chirurgia), Simeu (Società Italiana di Medicina d’Urgenza).