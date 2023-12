Terni, il concerto di Natale alla chiesa di San Francesco sostiene la ricerca della cura "Per Flavia"

TERNI La città fa del Natale un’esperienza di solidarietà, e, proprio alla vigilia delle festività propone una buona causa da abbracciare. Il 22 dicembre alle ore 21 alla chiesa di San Francesco, nel centro città, il tradizionale “Concerto di natale - dreamweaver & Christmas carols” è un’occasione per raccogliere offerte, libere, che saranno devolute alla causa benefica “Per Flavia”, per finanziare la ricerca terapeutica per l’Ugdh, malattia da cui è affetta la ragazza che la momento non ha una cura. A organizzare e a coordinare la serata è Marco Venturi, mentre al concerto eseguiranno musiche di Gjeilo, Faurè, Verdi, Franck, Adam e Ortolani il coro “San Francesco” di Terni, diretto da Cristina Luchetti, e il coro “Madre speranza” di Collevalenza, in collaborazione con l'orchestra "Young for Future", la soprano Lucia Casagrande Raffi e il tenore Gianpaolo Giubilei. La serata sarà arricchita anche dalla presenza dell’attore Riccardo Leonelli in qualità di voce narrante. L’ingresso al concerto è libero.

