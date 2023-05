Terni, a Collescipoli un concerto dedicato alla musica dei gesuiti

Un concerto interamente dedicato alla Musica dei Gesuiti quello di sabato 27 maggio alle 17.30, a Collescipoli. Dall’Europa alle Americhe, è il filo rosso del sesto concerto dell’Hermans Festival che vedrà la partecipazione dell’ organista fiorentino Gabriele Giacomelli e dell’attrice Astra Lanz.

Un affascinante percorso di musica e parole della Compagnia di Gesù nella Collegiata di S.

Maria Maggiore a Collescipoli, un’occasione da non perdere per conoscere un repertorio di musica sacra poco noto al grande pubblico. Astra Lanz è attrice di teatro, cinema e televisione si è formata presso il Teatro Due di Parma frequentando il corso di alta specializzazione L’attore europeo tra teatro danza e musica e il Lee Strasberg Theatre & Film Institute di New York. Ha studiato danza classica con insegnanti diplomati alla Royal Academy di Londra. È attrice e autrice di spettacoli come La cerimonia, liberamente ispirato a Le serve di Jean Genet e Camille, tratto dalle lettere di Camille Claudel. Gabriele Giacomelli si è diplomato in pianoforte e . in Organo presso il conservatorio “Cherubini” di Firenze e , nella stessa città, si è laureato in Storia della Musica.

L’ingresso al concerto è gratuito.