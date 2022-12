«Errore materiale», con questa giustificazione il Comune di Terni fa retromarcia rispetto agli aumenti sui servizi cimiteriali che avevano sollevato pesanti critiche contro la giunta Latini. La stangata sul caro estinto, con aumenti fino al 200% in alcuni casi, è stata così ritirata. La decisione è stata ufficializzata questa mattina con l'approvazione di una delibera che azzera gli aumenti e ristabilisce le vecchie tariffe che erano già in vigore per i servizi cimiteriali. Aumenti anche del 200% quelli che erano stati deliberati nei giorni scorsi, ma si è trattato di un errore materiale in fase di approvazione del bilancio. Errore rivisto e corretto questa mattina.