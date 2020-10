Sono stati sorpresi dal proprietario a rubare in un'abitazione ad Acquasparta, fuggiti, sono stati presi e denunciati dai carabinieri. Nelle prime ore della mattinata odierna, all’esito delle attività investigative che si sono rese necessarie, i carabinieri di Acquasparta hanno denunciato per i reati di “tentato furto aggravato in concorso” e di “resistenza a pubblico ufficiale” quattro cittadini albanesi, di età compresa tra i 45 ed i 21 anni, tutti residenti a Roma e due dei quali già noti alle Forze dell’ordine. I quattro stranieri, alle ore 21 circa della sera precedente, venivano sorpresi dal proprietario di un appartamento di Acquasparta mentre tentavano di entrare nella sua abitazione forzando una portafinestra. Vistisi scoperti, si sono dati alla fuga a piedi nelle campagne circostanti. Le immediate ricerche, attivate da una telefonata sul numero di Pronto Intervento 112, permettevano alle Gazzelle della Sezione Radiomobile di Terni intervenute di intercettare i quattro, intorno alle successive ore una circa, in via Marconi sempre ad Acquasparta a bordo di una Renault Megane Scenic e di una di una Fiat Punto. Le due vetture, alla vista dei militari, tentavano nuovamente di fuggire ma venivano definitivamente bloccate con a bordo i quattro albanesi dopo un breve inseguimento e dopo che gli stessi, nel corso delle operazioni di fermo e di perquisizione, opponevano una attiva resistenza fisica ai militari. Le perquisizioni personale e veicolare permettevano di rinvenire numerosi attrezzi atti allo scasso ed altro materiale probatorio, tutto posto sotto sequestro.

