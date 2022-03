Terni, l'ultimo avento del “Valentine Fest” dell'Istess si trasforma in una call per la pace

TERNI - Una call per la pace. Perché ogni artista, associazione, cittadino, salga sul palco del Secci. Prenda parte all’evento di chiusura del Valentine Fest organizzato dall’ Istess (sabato 12 marzo alle ore 21), e preghi San Valentino, venerato sin dal medioevo come patrono della riconciliazione, di compiere il miracolo: far cessare la guerra che sta sconvolgendo il mondo intero. «Non è tollerabile e non dovrebbe neppure essere concepibile che in questo nuovo millennio qualcuno voglia comportarsi secondo i criteri di potenza dei secoli passati - afferma il direttore dell’Istess Arnaldo Casali - aggredendo con la violenza delle armi la popolazione ucraina». Nessuno era più abituato a vedere le immagini di donne e bambini in fuga. Nessuno avrebbe immaginato di ritrivarsi, ogni giorno, a fare la conta dei morti. E allora. L’ ultimo appuntamento del festival dell’Istess, si modifica. Cresce. Arricchendosi di nuovi protagonisti. Trasformandosi in una call: “San Valentino, patrono della pace”. La serata vedrà il TgSuite Live di David Riondino (un telegiornale in cui le notizie sono cantate) e la consegna del premio San Valentino per il cinema ad Alessandro D’Alatri, affiancati da testimonianze sia dall’Ucraina che dalla Russia. Tra queste il reportage di guerra realizzato dal regista Vladyslav Kompaneec Robsky, l’intervista a padre Giovanni Guaita del Patriarcato di Mosca e la presentazione del videoclip Santo Valentino basato su una ballata medievale polacca con le immagini di Gabriella Compagnone e la musica di Marialuna Cipolla. L’evento, organizzato da Istess Teatro in collaborazione con la Commissione problemi sociali, lavoro, giustizia e pace della Diocesi di Terni, la Caritas diocesana di Terni, l’associazione San Martino, Lions Club San Valentino e il sostegno della Fondazione Carit, si propone di raccogliere un collettivo di “Artisti Uniti per la Pace”.

