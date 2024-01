Terni, butta l'hascisc nella siepe per sfuggire ai controlli della movida

TERNI - E’ il pastore tedesco arrivato da Nettuno a trovare sedici grammi di hascisc che qualcuno ha gettato in una siepe nel cuore della movida.

La presenza di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, nella notte tra sabato e domenica, ha convinto lo spacciatore di turno a disfarsi in fretta dello stupefacente che aveva in tasca. Recuperato grazie al fiuto dell’unità cinofila.

Sotto la lente anche stavolta le vie della movida, con controlli mirati tra largo Ottaviani, piazza Dalmazia e via Lanzi, dove di recente sono andate in scena le gesta di un extracomunitario ubriaco che si è scagliato contro i clienti di un locale e i quattro agenti della questura che tentavano di calmarlo. Per lui un daspo urbano che gli vieta di frequentare i locali della movida. I controlli interforze del fine settimana sono stati disposti dal questore, Bruno Failla, per prevenire lo spaccio di droga e tenere a bada gente che spesso rende difficile la vita di residenti e frequentatori dei locali del centro.

Negli ultimi tre fine settimana, sono state identificate più di duecento persone e per cinque, trovate in possesso di droga, è scattata la segnalazione alla prefettura.

Dalla questura fanno sapere che "i controlli saranno ripetuti con cadenza regolare".