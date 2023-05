Terni, in biblioteca è si scena la poesia di Antonello Di Curzio

Domani, martedì 23 maggio, presso la sala videoconferenze della biblioteca comunale alle 17.00, incontro con Antonello Di Curzio, autore di “Se io con queste mie mani, poesie”, ali&no editore.

Una presentazione tutta umbra interverranno Giannermete Romani e Francesca Silvestri; il primo è educatore esperto in narrazioni autobiografiche vicepresidente dell’associazione culturale l’Olivo con cui promuove la conoscenza e la valorizzazione del territorio e del paesaggio attraverso una modalità di fruizione lenta, la promozione di stili di vita salutari con un approccio etico ed ecosostenibile, la promozione di una sensibilità diffusa sui temi della cittadinanza attiva attraverso l’organizzazione di eventi di approfondimento.

Francesca Silvestri, è una giornalista umbra direttore editoriale e capo ufficio stampa di ali&no editotrice.

Nella prefazione del libro di poesie Giannermete Romani definisce Antonello Di Curzio, «poeta d’Appennino, boscaiolo e tartufaio, che raccoglie in versi il sentire delle sue emozioni. Ha scelto di abitare il margine come cura, di vivere la frontiera mobile del mondo stando in perenne equilibrio tra lo schiudersi e l’aprirsi, nel mutevole farsi e svelarsi delle stagioni, tra la luce del giorno e l’assoluto della notte».