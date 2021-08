Polizza assicurativa per lo scooter taroccata, nei guai due amici

Giovedì 12 Agosto 2021, 10:29

TERNI Nel corso della mattinata di ieri a Terni, a seguito di un’attività di indagine scaturita dalla presentazione di una denuncia da parte di un uomo del capoluogo umbro, i militari del Comando Stazione Carabinieri di Collescipoli hanno denunciato in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica due persone, un uomo di 39 anni originario della provincia di Napoli, già noto alle Forze dell’ordine, ed un suo coetaneo, pakistano, incensurato. Il napoletano, tramite un falso annuncio e spacciandosi per agente assicurativo, convinceva la vittima a stipulare una polizza assicurativa fittizia (per un ciclomotore) previo il versamento di un bonifico di 145€ sul conto corrente a lui intestato; la truffa avveniva attraverso l'utilizzo di un'utenza telefonica intestata al cittadino pakistano.