Terni, Antonino Giunta guiderà la divisione anticrimine della questura

TERNI - Antonino Giunta è il nuovo dirigente della divisione anticrimine della questura. Succede a Marco Fischetto, chiamato a dirigere il commissariato “Tor Carbone” di Roma.

Giunta, primo dirigente della polizia di Stato, è nato a Messina nel 1965, ha una laurea in scienze politiche e una in scienze delle pubbliche Amministrazioni ed è in polizia dal 12 dicembre 1987. Una lunga carriera, la sua, che lo ha visto ricoprire incarichi in varie parti d’Italia.

Dopo aver diretto, dal 2017 al 2021, il commissariato di pubblica sicurezza di Bressanone della questura di Bolzano, è tornato alla questura di Roma, dirigendo per un anno il commissariato “Vescovio” e poi l’ispettorato di pubblica sicurezza “Vaticano”, come coordinatore delle attività complesse connesse all’esigenza del primo settore, con compiti diretti inerenti alla sicurezza di piazza San Pietro e alla scorta del Papa per i suoi spostamenti sul territorio italiano.

Il questore di Terni, Bruno Failla, nel ricevere il Antonino Giunta nella sede di via Antiochia, ha formulato "i migliori auguri di benvenuto" al nuovo arrivato anche a nome di tutti i funzionari e del personale della questura ternana.