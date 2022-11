Terni, al teatro Secci in scena lo scrittore Daniel Pennac

“Dal sogno alla scena” è il titolo del prossimo appuntamento organizzato nell’ambito della stagione di prosa del comune di Terni. Lo spettacolo, andrà in scena martedì 22 e mercoledì 23 novembre al Secci, alle 20.45 , sul palco Pako Ioffredo, Demi Licata e lo scrittore Daniel Pennac. E’ una riflessione sul teatro e nasce dal desiderio di raccontare l’universo teatrale di Compagnie Mia, la compagnia fondata da Clara Bauer e Daniel Pennac. “Dal sogno alla scena” è un percorso che intreccia il racconto diretto con diversi passaggi degli ultimi adattamenti teatrali di Pennac, il mondo narrativo e onirico dell’autore abita la scena. Il sogno è al centro della narrazione ed è il punto di partenza; talvolta, infatti, l’autore parte dai sogni come fonte d’ispirazione letteraria. Tra i testi che prenderanno vita sul palco: “La Legge del Sognatore”, “Storia di un corpo”, “Bartleby - Mon Frère”, “Grazie”, “L’avventura Teatrale”. In teatro, l’autore produce un linguaggio, utilizza la materia onirica mettendola su carta; Clara Bauer, la regista, traduce queste immagini sul palcoscenico a partire dai racconti di Pennac, una mise en espace di corpi evocanti immagini sonore. Pako Ioffredo, Demi Licata e Daniel Pennac, agendo e interpretando daranno vita a dei personaggi, riprodurranno quelle immagini affinché lo spettatore viva la sensazione di essere sedotto, come in un sogno, da un effetto di realtà. Pennac entrerà dal vivo fra le pieghe dei suoi libri e dei suoi ultimi spettacoli, incontrando il pubblico in quella linea di confine fra interpretazione e narrazione, lettura e recitazione. La piuma e i sogni dello scrittore giocano con la poesia della scena.