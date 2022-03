A Terni si invoca la pace nel nome di San Valentino

TERNI - Una chiamata al disarmo. L'Istess si stringe attorno alla comunità ucraina e ai profughi che stanno arrivando in città, trasfomando l'ultimo appuntamento del Valentine Fest in una call per la pace. Il primo festival interamente dedicato alla figura di San Valentino patrono dell'amore, si conclude sabato 12 marzo alle 21 al Secci, con una srata in divenire. Ma già nel pomeriggio di sabato, alle ore 17 al Cenacolo San Marco, si potrà incontrare Alessandro D'Alatri - premio San Valentino 2022 per il cinema - che a vent'anni dall'uscita del film Casomai, parlerà del modo in cui il cinema racconta la famiglia e di come il sistema consumista spinge verso il divorzio. Alle ore 21, tutti al Secci per lo spettacolo che ospita la prima puntata live del TgSuite condotto da David Riondino con la presentazione, in anteprima assoluta, del video Santo Valentino di Gabriella Compagnone, su musica di Marialuna Cipolla e parole di Arnaldo Casali, basato su una ballata medievale polacca, la presentazione del video San Valentino a Mosca, il report di guerra del regista ucraino Vladyslav Kompanceec Robsky, la testimonianza di padre Giovanni Guaita del patriarcato di Mosca e quella dei profughi ucraini che hanno trovato rifugio a Terni. La serata vedrà la partecipazione dei rappresentanti della comunità ucraina di Terni, del Comune di Terni e della Diocesi di Terni Narni Amelia e della Comunità Bah ' hai, ed è organizzata in collaborazione con la Caritas, l'associazione San Martino, il Lions Club, la Fondazione Carit e la Commissione Problemi Sociali, Lavoro, Giustizia e Pace della Diocesi di Terni. Sempre al Secci sarà annunciato il vincitore del concorso Note per San Valentino. Sarà presentata la performance Ascolta, il nemico non tace con Stefano de Majo e gli studenti del Liceo Classico di Terni e verrà ricordata - con un video - la consegna del premio San Valentino per la pace a Michail Gorbaciov.

