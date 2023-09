Terni: al Cenacolo San Marco l’installazione di Roberto Sportellini per CavourArt

Sabato 16 Settembre 2023, 15:12 - Ultimo aggiornamento: 15:13

Riprende il mito platonico della caverna l’opera site specific dell’artista Roberto Sportellini allestita al Cenacolo San Marco di Terni in occasione del festival CavourArt. L’istallazione ideata appositamente per quello spazio si intitola “21st Century project – The cave”, è curata da Isabella Cruciani e Alessia Minicucci. Sarà visitabile fino al 19 settembre dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19. Nel video di Claudia Sensi la ‘lettura’ dell’opera della critica e storica dell’arte Isabella Cruciani.