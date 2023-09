Terni: al via CavourArt, in 40 giorni oltre 100 eventi

Martedì 5 Settembre 2023, 16:20

Torna, dopo 13 anni, CavourArt, manifestazione cultural-artistica che si snoderà nel centro storico di Terni, fra via Cavour, via Roma, corso Vecchio, via Garibaldi, via Goldoni. 200 artisti, oltre 100 eventi in 40 giorni e la partecipazione di 80 esercizi commerciali: questi i numeri di un evento che, come affermano i promotori, “è una dichiarazione d’amore per questa terra e di orgoglio per la storia industriale che ci ha fatti di una pasta dura come l’acciaio e allo stesso tempo aperta al nuovo e al diverso”. Nel video di Claudia Sensi le dichiarazioni del direttore artistico Franco Profili e del presidente di Confcommercio Terni Stefano Lupi .