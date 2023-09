Venerdì 8 Settembre 2023, 15:14

CavourArt, la manifestazione artistico-culturale che torna ad animare il centro storico di Terni dopo tredici anni di assenza, inaugura nel segno della solidarietà. A sostegno del "progetto Flavia Ugdh", infatti, si terrà un'asta benefica che ha coinvolto oltre cinquanta artisti, alcuni dei quali di grande rilevanza. Flavia è una bambina ternana di 12 anni affetta da una rarissima malattia genetica che conta solo 40 persone in tutto il modo. Il progetto di ricerca dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, elaborato dal dottor Diego Martinelli, che ha in cura Flavia, ha un costo di 196.000 euro. CavourArt ha subito aderito a questa causa organizzando, per sabato 9 settembre dalle ore 17 alle 20 nell'atelier Arte&Decò in via Fratti 1, un'asta senza battitore, ma con prenotazioni che vanno fatte su carta, a partire da un prezzo ribassato rispetto a quanto indicato da ogni singolo artista. Le opere donate sono a disposizione degli interessati, dei curiosi e dei collezionisti già da oggi. Nel video di Claudia Sensi gli interventi del direttore artistico di CavourArt Franco Profili, del titolare dell’atelier Arte&Decò Gianluca Brunetti e di Cristina, la mamma di Flavia.