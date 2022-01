Terni, addio a Claudio Guazzaroni allenatore della Nazionale olimpica di Karate La Fijlkam: «Ti ameremo per sempre»

E' morto Claudio Guazzoni capo coach della Nazionale Italiana di karate Fijlkam. Guazzaroni, di Terni, aveva 60 anni. Ad annunciare la morte dello storico allenatore la stessa Federazione: “Il tuo sorriso è stato il nostro regalo più bello. Continueremo ad amarti incessantemente”. E prosegue: “La Fijlkam piange la scomparsa del grande karateka e coach Claudio Guazzaroni”.

Si stringono attorno al dolore della famiglia, esprimendo pensieri di affetto e di proprio ricordo gli ex karateka che lo hanno conosciuto nella sua grande carriera. E’ stato uno dei campioni di kumite più importanti nel panorama italiano e mondiale. leggendarie le sfide tra la sua squadra dei Carabinieri e quella delle Fiamme Gialle. In Nazionale ha fatto la storia della disciplina, vestendo l’azzurro insieme a suo fratello Gianluca. Stimato e rispettato dall’intero mondo del karate. In Nazionale ha seguito atleti del calibro di Sara Cardin e lo stesso Luigi Busà, che aveva seguito alle Olimpiadi di Tokyo. «Insieme avevano festeggiato una vittoria leggendaria».

Da atleta ha vinto tre medaglie d'argento e un bronzo ai campionati mondiali; un argento e tre bronzi ai mondiali a squadre; due medaglie d'oro e un bronzo ai World Games; due medaglie d'oro, un argento e otto bronzi agli Europei; due argenti agli Europei a squadre; inoltre è stato campione italiano dal 1979 al 1993.

Guazzaroni aveva poi portato a Terni il campione olimpico Busà facendolo incontrare agli studenti del Casagrande e aveva rivelato che durante il lockdown Busà si era allenato in un albergo di Terni.

«Sono profondamente addolorata per la scomparsa di Claudio Guazzaroni, un uomo buono e gentile, venuto a mancare oggi – dice l'assessora comunale allo Sport Elena Proietti - La nostra città perde una persona di estrema umanità oltre che uno sportivo di altissimo livello. Dal punto di vista personale sono molto triste in quanto, oltre che essere un amico, è stata una delle prime persone che ho conosciuto quando sono diventata assessore allo sport. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia ed allo staff della Fijlkam. Tutti noi lo ricorderemo con immenso affetto».

Parole d'affetto e di commozione anche dal nipote Rocco Guazzaroni, calciatore dell'Orvietana capolista del campionato di Eccellenza regionale che scrive: "Zio, eroe, leggenda. Uomini come te non potranno mai e poi mai essere dimenticati. Possiamo soltanto dirti grazie, grazie da un città intera, grazie da una regione intera, grazie da una nazione intera. Grazie per i campionati italiani dal 1979 al 1993, grazie per i campionati d’Europa 1982-1983. Grazie per i campionati del mondo 1982-1983-1984-1986. Grazie per i Giochi del mondo 1989. Infine grazie per Tokyo 202o, oro Olimpico. Grazie per Dubai 2021 campioni del mondo e Grazie per la Palma d'oro. In poche parole, grazie per averci reso infinitamente grati di avere questo cognome. Grazie zio...eroe...leggenda".