L'appello è misurato, la voce è quella di un professionista che ha a cuore il suo lavoro ma anche la sua famiglia.Andrea Boccolini, 33 anni, chirurgo al Santa Maria di Terni, racconta la sua passione e dedizione per il lavoro ma anche la suaSi è messolontano dagli affetti, dalle figlie, dal bimbo che ha solo 30 giorni: «Ho portato mia moglie e i miei figli dai nonni e sto da solo.Il dottor Boccolini spiega la sua posizione: «So che rischio un procedimento disciplinare a espormi ma non sono solo:. Le mie parole non sono contro qualcuno: tutti stanno facendo del loro meglio, le difficoltà sono tante.Noi sanitari non ci sentiamo più al sicuro e tutelati in Ospedale. Mancano del tutto i dispositivi di protezione individuale: camici, mascherine filtranti, guanti, occhiali. Anche noi che lavoriamo nei reparti dove non c'è il Covidcon totale sicurezza. Quindi per poter lavorare in sicurezza, è necessario che anche noi lavoriamo con la massime tutele».Un appello garbato ma preciso e deciso: «Sono in autoisolamento, dicevamo, andrò a lavoro rispettando i miei turni ed essendo pronto ad accorrere laddove (speriamo di no) ce ne fosse bisogno in maniera urgente.(considerando ogni paziente come un possibile contagiato Covid-19)».