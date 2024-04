Terni, 26enne si perde durante l'escursione a Sant'Erasmo: recuperato dai vigili del fuoco

TERNI - Stava facendo una passeggiata nella zona di Sant'Erasmo e, lasciando il sentiero, ha perso l'orientamento ritrovandosi in una zona impervia.

Il 26enne ternano, impaurito, ha dato l'allarme ed è stato recuperato in buona salute da una squadra dei vigili del fuoco.

L'allarme è scattato nel pomeriggio, quando il giovane ternano, durante l'escursione, si è ritrovato in una zona impervia in presenza di calanchi che avevano bloccato la sua passeggiata nei boschi e ha dato l'allarme.

Geolocalizzato grazie al suo smartphone è stato raggiunto dalla squadra dei vigili del fuoco che lo ha riaccompagnato nel luogo dove aveva parcheggiato la propria auto. Per fortuna era in buona salute nonostante lo spavento per la disavventura.