Ternana, i tifosi della curva Nord esprimono solidarietà a quelli del Modena

TERNI - Prima della partita Ternana-Modena valevole per il campionato di serie B, i tifosi rossoverdi presenti in curva Nord espongono uno striscione giallo blu in cui campeggia la scritta "Solidali con gli amici di Modena". Quelli di Roccarossoverde, invece, coprono lo striscione. Il motivo di questi gesti va ricondotto nella decisione della Prefettura di Terni di vietare la trasferta di sostenitori emiliani che avrebbero potuto incrociare i "rivali" della Reggiana. Decisione assunta poche ore prima della gara.