Ternana alla rotazione con la Cremonese, Brazão in porta ma è arrivato anche Dionisi

Subito in campo, con il possibile esordio in porta per Gabriel Brazão e Federico Dionisi alla sua prima volta in rossoverde. Arriva il primo turno infrasettimanale di campionato, alla terza giornata. Ternana in casa con la Cremonese in notturno, in una partita in cui si sa che ci sarà rotazione da parte dell'allenatore Cristiano Lucarelli. Lui, per non aver perso vecchi vezzi degli anni precedenti, alla vigilia dell'infrasettimanale non parla. Silenzio e lavoro a porte chiuse, per la squadra pronta ad affrontare la seconda sfida casalinga stagionale. Pur senza proferir parola ora, l'allenatore aveva comunque annunciato prima della sfida di Lecce con il Catanzaro che avrebbe cambiato molto in queste tre gare vicine. E la prima novità, più che probabile, è quella della prima volta in porta per Brazão. Anche questa, preannunciata dall'allenatore. «Può giocare lui - aveva detto - così come si cambierà portiere negli altri turni infrasettimanali. Serve a tenere entrambi i portieri pronti. Alternarli, inoltre, eviterà di averne uno sempre in campo e l'altro con lunghi periodi un cui non gioca, con il rischio che quando quest'ultimo viene chiamato in causa non giri al meglio». Così come era avvenuto con il Catanzaro, anche con la Cremonese ci saranno degli avvicendamenti, con la concreta possibilità di avere la terza formazione diversa schierata in altrettanti turni di campionato. Nell'impossibilità di vedere gli allenamenti e, per di più, con l'allenatore che non parla prima della gara, non resta che azzardare guardando la lsta dei convocati, nella quale non figura tra gli altri Gabriele Capanni. Facile pensare, intanto, che più di qualcuno di quelli che hanno giocato tutta la partita a Lecce stavolta parta dalla panchina. Davanti al portiere brasiliano, nella difesa a tre potrebbe esserci il ritorno di Diakite a fare il braccetto di destra. Mantovani potrebbe essere riconfermato, mentre stavolta può avere una possibilità anche Capuano. Sulla fascia destra potrebbe tornare Casasola, mentre a sinistra Favasuli potrebbe far rifiatare Corrado. In mezzo al campo, con Luperini e Labojko che potrebbero essere riconfermati, Marginean si gioca il terzo posto. A renderlo favorito su Pyyhtiä, il fatto che il finlandese ha giocato tutta la partita a Lecce. In avanti, possibile staffetta in corsa tra Falletti e Distefano, mentre accanto a lui Raimondo resta favorito. Non è detto, infatti che Dionisi, appena arrivato e ieri pomeriggio in sede per la firma del contratto, venga gettato nella mischia dall'inizio. Ma tutto è possibile. Deciderà Lucarelli. Un altro fattore che rende inevitabile l'avvicendamento tra calciatori nelle tre gare ravvicinate è legato anche alla condizione fisica, con molti arrivati in questo mese senza aver potuto lavorare nel ritiro di Cascia. Non è il caso di Dionisi, arrivato dall'Ascoli dopo aver fatto la preparazione coi bianconeri ed aver anche giocato nelle prime partite. Altri, però, compresi i più giovani, vanno aspettati e recuperati gradualmente. Il giorno dopo la partita, il 31 agosto, alle ore 18 nella sala convegni del museo diocesano, la presentazione della terza maglia di gioco.

Probabile formazione Ternana

TERNANA (3-5-2): Brazão; Diakite, Mantovani; Capuano; Casasola, Luperini, Labojko, Marginean, Favasuli; falletti, Raimondo.

Allenatore: Lucarelli.