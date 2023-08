Per la Ternana c'è Dionisi che accende il finale di mercato

Intanto Dionisi, poi caccia a Tezak, a un altro jolly offensivo e pure a un centrocampista di qualità. In uscita, si lavora ad almeno quattro operazioni, oltre a quella di Bogdan. Ultimi giorni del calciomercato e prima della chiusura di giovedì e il direttore sportivo Stefano Capozucca potrebbe portare avanti una pioggia di operazioni conclusive per sistemare definitivamente la rosa. L'allenatore Cristiano Lucarelli chiede una Ternana con le "coppie", cioè due giocatori per ogni posizione in campo, prendendo come riferimento il modulo base di tre difensori, tre centrocampisti, due esterni e due tra punte e mezze punte. Raddoppiando per due e aggiungendo il terzo portiere, si arriva a uno standard di 23 calciatori, con l'aggiunta magari di due o tre giovani di proprietà. E siccome al momento in rosa sono 31, è chiaro che c'è da sfoltire. Intanto, il capitolo degli ultimi acquisti. Due o tre colpi possibili da qui al gong di fine mercato. C'è Federico Dionisi, esperto attaccante, con diversi campionati vinti in carriera e più di 100 gol in serie B. Ha 36 anni. Per caratteristiche e personalità, può essere una buona chioccia per i tanti giovani. Dionisi, che è di Rieti, arriva dall'Ascoli. Per lui, pronto un anno di contratto, con opzione di prolungamento. Viaggio inverso per Luka Bogdan. Il difensore passa infatti in bianconero. Con la sua uscita, il mercato dei difensori dovrebbe essere chiuso, anche se si lavora per arrivare a un diciottenne croato, Vito Tezak, una sorta di jolly difensivo. Il suo arrivo potrebbe anche essere preventivo alla copertura di eventuali sorprese che tornino a interessare Salim Diakite e Niccolò Corrado. Oggi sono entrambi nei piani della Ternana e dell'allenatore, ma eventuali offerte bomba potrebbero riaprire tutto. Tornando alle trattative in entrata, caccia anche a un altro giocatore di peso per il reparto offensivo. Sembrava tornare in auge il fantasista del Cerignola Ismail Achik, in un affare di scambi con la società pugliese per piazzare lì Mattia Proietti e Federico Furlan, entrambi in lista di partenza, più Mirko Ferrante. L'affare, però, sembra non trovare consistenza. Vuol dire che per Proietti si cercherebbe un'altra sistemazione e per Furlan potrebbe riaprirsi l'interlocuzione con il Trento. L'altro Ferrante, l'attaccante Jonathan Alexis, è anche lui tra i partenti, ma un suo eventuale piazzamento potrebbe arrivare solo l'ultimo giorno. Ci sono anche altre uscite da individuare. Tra queste, non può essere esclusa una cessione anche di Gabriele Capanni. Gli ultimi colpi, però, potrebbero regalare pure un altro centrocampista di qualità. I nomi in voga sono Kristos Kourfalidis del Cagliari e Gvidas Gineitis del Torino. Un ultimo nome che circolava per l'attacco, ora raffreddato, era Mamadou Tounkara. Ma l'arrivo di Dionisi potrebbe mettere la parola fine al capitolo punte. Con lui, tra l'altro, si apre un girotondo di attaccanti che coinvolge anche la Ternana. L'arrivo del reatino, infatti, allontana Ilja Nestorovski, diretto all'Ascoli proprio per rimpiazzare Dionisi. Ascoli che, nel frattempo, sta chiudendo con il Torino per Brian Bayeye, a lungo corteggiato in via della Bardesca.