Ternana, il ritorno di Valerio Caroli che lascia la Lazio

TERNI - A volte ritornano. ​Lacomunica di aver ingaggiato in qualità di responsabile dell’area fisioterapica. Ternano di nascita, il professionista aveva intrapreso la sua carriera nel 1997 proprio con la Ternana allenata da Luigi Del Neri. Rimase in rossoverde fino al 2004 trasferendosi alfortemente voluto da Stefano Capozucca che della Ternana di Luigi Agarini fu Direttore Generale prima di indossare il rossoblù. Dal 2012,invece, era alla. E proprio l'altro giorno il fisioterapista aveva annunciato le sue dimissioni dalla Lazio. La decisione, a quanto pare improvvisa, secondo quanto rivelato da lui stesso in un post, è stata generata da motivi personali. Il fisioterapista dei biancocelesti ha poi ringraziato, tramite un post su Facebook, la Lazio e il Presidente«per le grandi emozioni vissute insieme, con un pensiero anche alla tifoseria laziale».Sotto le sue mani sono finiti, tra l'altro, calciatori del tipo di Diego Milito, Hernàn Crespo, Luca Toni, Marco di Vaio, Marco Borriello.«Con Valerio Caroli, al quale la Ternana Calcio in tutte le sue componenti dà il benvenuto ed augura buon lavoro silegge in un comunicato stampa- la società del presidente Stefano Bandecchi si arricchisce di uno dei più esperti e preparati fisioterapisti del panorama nazionale».Tra l'altro Valerio Caroli è rimasto legato sempre alla sua città, donando, per esempio, anche recentemente, un lettino alla struttura neonatale dell'ospedale Santa Maria di Terni in collaborazione con l'Assocazione I Pagliacci.