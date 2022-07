Venerdì 22 Luglio 2022, 00:00

Ci sono due colpi in canna, uno pronto da sparare e l'altro in fase di carica, di contro si ribadisce l'incedibilità dei big, compreso Anthony Partipilo per il quale tornano a susseguirsi voci da Lecce, ma sul quale i tifosi (e mister Cristiano Lucarelli) possono per ora tirare un sospiro di sollievo. E proprio come Partipilo, non si muove nemmeno Stefano Pettinari. Va via, invece, in prestito al Taranto, il giovane Leonardo Mazza. Il mercato della Ternana vive ogni giorno, anche se operazioni e trattative inducono tutti a non avere troppa fretta e a giocarsi bene le carte. In attesa di quelle tre o quattro operazioni che si tenterà di piazzare prima dell'inizio ufficiale della stagione (la Coppa Italia l'8 agosto con la Cremonese, al Liberati oppure al Mazza di Ferrara), c'è da pensare pure ad altre uscite di alcuni elementi, tra partenze definitive e prestiti. Il cellulare del direttore sportivo Luca Leone è sempre in funzione. Proprio lui, dopo rumors insistenti arrivati negli ultimi due o tre giorni, nega in modo categorico che ci siano trattative riguardanti Partipilo. Fa parlare i tifosi l'ipotesi di un possibile addio dell'attaccante barese e di un ipotizzato scambio con il Lecce con Francesco Di Mariano. Secondo Leone non c'è nulla di tutto questo, non c'è una trattativa per Di Mariano e non c'è margine per mandare in Puglia di Partilipo. Quest'ultimo, anche come ripete sempre il presidente Stefano Bandecchi, è un cardine di questa Ternana ambiziosa e in questo momento è pienamente nel progetto tecnico. D'altra parte, se si vuole puntare alla serie A o ai playoff, non ci si disfa di uno come lui, più funzionale per caratteristiche al 4-3-2-1 sul quale lavora Lucarelli di quanto non lo sia Di Mariano. Stessa musica per Pettinari. «E' incedibile», conferma il diesse. Una spallata alle ambizioni della Reggina, scatenata in questi giorni e che avrebbe fatto un pensierino pure sull'attaccante romano della Ternana. Scudo sui big e pressing per le entrate. Le due operazioni più vicine restano il centrocampista Ahmad Benali dal Crotone e il ritorno del difensore Luka Bogdan dalla Salernitana. Con quest'ultimo, è tutto fatto. C'è l'accordo tra Ternana e giocatore, c'è la formula (prestito con obbligo di riscatto condizionato) e tra questo fine settimana e lunedì dovrebbe tornare nel gruppo che aveva salutato a maggio. L'arrivo del centrocampista anglo-libico, invece, è visto come un colpo importante per dare ulteriore qualità ed esperienza al reparto. Solo, che fino a ieri permanevano alcuni ostacoli da superare, prima di veder concretizzare la cosa. Il Crotone lo ha messo tra i partenti, la Ternana è pronta a prenderlo. Ma vanno limate ancora alcune questioni. Si aspetta. Ad oggi, la lista Over è di 19 giocatori, uno in più dei 18 consentiti. Si giocherà sul rapporto entrate-uscite. Cessione imminente per Aniello Salzano, possibile per Alexis Ferrante, non improbabile per Mattia Proietti (piace al Vicenza). Da vedere, infine, il destino di Matteo Ortolani, di nuovo tesserato dalla Ternana, per capire se va in gruppo o parte in prestito.