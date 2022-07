Ternana, rumors di rotture con il mister. ll presidente della Ternana Bandecchi: "Nessuna frizione con Lucarelli, qui c'è qualcuno che si droga..."

Frizioni e tensioni nella Ternana tra l'allenatore Cristiano Lucarelli e la dirigenza? Le voci si susseguono, ma a spazzarle via ci pensa subito il presidente, Stefano Bandecchi, che nega ogni problema di rapporto tra la dirigenza rossoverde e l'allenatore livornese. Secondo i rumors, infatti, tra Lucarelli e la dirigenza ci sarebbero tensioni e divergenze, anche in relazione al calciomercato. Si ipotizza addirittura la ricerca di probabili sostituti per la panchina delle Fere in caso di imminente rottura tra le parti. Ma mentre dal web la cosa rimbalza e i tifosi rossoverdi cominciano a porsi delle domande, ecco la reazione decisa del patron Bandecchi. Cade dalle nuvole, quando gli si chiede se sia vero ciò che si mormora, oppure no. "In che senso, cosa volete dire? Chi è, che dovrebbe andar via?".

Poi, una volta chiara la cosa, è arrivata questa sua risposta: "Guardi, le dico questo. Le dico che, qui, non so chi si sia drogato, o chi voglia semplicemente romperci. A me non risultano divergenze con nessuno. Anzi, mi fate questa domanda proprio all'indomani di una telefonata che ho avuto io personalmente con mister Lucarelli. Lo ho sentito sereno e tranquillo. Non mi pareva, certo, uno che stesse in frizione. Quindi, non so proprio di cosa si stia parlando". Bandecchi rilancia le ambizioni della squadra per l'imminente inizio del campionato di serie B e della Coppa Italia: "Stanno andando tutti nella giusta direzione e ognuno sta facendo bene la sua parte. Stiamo completando la Ternana e aggiungeremo i tasselli che ancora mancano a completare la squadra. Poi, il campo verde darà la sua sentenza".