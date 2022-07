Mercoledì 20 Luglio 2022, 00:30

Andare a prendere almeno tre innesti di esperienza, ma spazio anche alla linea verde. Adesso, la fase è quella di completare la Ternana. Ci si dovrebbe aspettare nuovi arrivi di esperienza e spessore, ma accanto a questi si cercano anche giovani interessanti. I cosiddetti Under, quelli nati dal 1999 in poi, da avere in numero illimitato. Dopo gli arrivi di Samuele Spalluto e Niccolò Corrado, si guarda con attenzione ad altri giocatori sotto i 23 anni. Mentre si è tornato a parlare dell’interista Giovanni Fabbian, viene fuori pure una pista che porta all’Europa dell’est e ad un giovane difensore centrale slovacco che gioca in Slovenia. E’ Jakub Luka, alto un metro e 93, 19 anni ad agosto. Proprio da lì, arrivano indiscrezioni sulla trattativa. Anche il giornalista slovacco Jozef Kopco conferma che la Ternana avrebbe presentato un’offerta al club proprietario del calciatore, la Mfk Ruzomberock. Poi, c’è sempre Fabbian, centrocampista di 19 anni, dell’Inter, seguito da mezza serie B. Avevamo già anticipato alcune settimane fa l’interessamento della società rossoverde, ma ora sembra che via della Bardesca sia in vantaggio sulle altre pretendenti, tra le quali Frosinone, Bari, Palermo e pure Perugia. Possibile ricerca di giocatori under anche per l’attacco, con un paio di esterni e mezze punte nel mirino. Si cercano, invece, nomi più esperti per la porta, la mediana e la difesa. Per il nuovo portiere, sembra esserci una situazione di stallo. Michele Di Gregorio e Adrian Semper restano due ipotesi molto gettonate. A centrocampo, si punta a uno sforzo anche per un altro paio di calciatori. Ahmad Benali, in uscita dal Pisa, può essere un obiettivo importante, per innestare esperienza e qualità. Occhio, però, al Palermo che punta il calciatore anglo-libico. Si resta alla finestra per Grigoris Kastanos, della Juventus, oggi non propenso a scendere in serie B. Per la difesa, si dovrebbe cercare un altro centrale esperto, oltre a Luka Bogdan che pare stia aspettando di risolvere delle questioni con la Salernitana, prima di tornare a Terni. Tutto da confermare, invece, sull'attaccante Francesco Di Mariano del Lecce, ad oggi suggestione di mezza estate. Si lavora anche in uscita. Su Alexis Ferrante ci sono Cesena, Palermo e Cittadella. Quest'ultima sarebbe interessata pure ad Aniello Salzano. Diego Peralta va al Foggia. Accordo raggiunto, manca solo l'annuncio. Arrivano, poi, altri due acquisti per la femminile, l'attaccante Elisa Paparella e la centrocampista Giulia Fusar Poli.