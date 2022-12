Ternana, contatti con Walter Sabatini

Walter Sabatini vicino alla Ternana? Il nome dell'ex consulente di calciomercato della Roma ed ex direttore sportivo della Lazio circola da alcuni giorni, il presidente dei rossoverdi Stefano Bandecchi aveva ribadito proprio al Messaggero che l'attuale diesse Luca Leone non è in discussione e non rischia il posto. Eppure, il nome di Sabatini continua a circolare con molta insistenza, al punto tale che da più parti si parla di contatti già avvenuti e addirittura di accordo a un passo. Di certo, lui e l'attuale allenatore della Ternana, Aurelio Andreazzoli subentrato a fine novembre 2022 all'esonerato Cristiano Lucarelli, hanno già lavorato insieme proprio a Roma, sponda giallorossa. Sarebbe un nome gradito pure allo stesso nuovo tecnico. Anche Tuttomercatoweb rilancia la cosa e riferisce proprio di contatti stretti tra la dirigenza della Ternana calcio e il sessantasettenne dirigente sportivo di Marsciano (provincia di Perugia). Un arrivo di Sabatini, almeno per ora, non significa per forza che Leone sia destinato a un divorzio con la società del presidente Bandecchi. Tanto più che lo stesso patron ha parlato di "contratto da rispettare", in scadenza nel 2025. Ma non si può nemmeno escludere un possibile ingresso di Sabatini con una carica diversa da quella di Leone, magari direttore generale, oppure consulente di mercato come lo era stato anche nella Roma e nella Lazio. Sabatini, da dirigente sportivo, ha lavorato anche per Salernitana, Palermo, Triestina, Perugia, Arezzo, Inter, Bologna e Sampdoria. All'estero, ha avuto contatti lavorativi anche in Canada e in Cina. Un dato di curiosità: Walter Sabatini, dopo aver smesso di fare il calciatore, aveva cominciato una carriera da allenatore poi interrotta e tramutata in quella di diesse. Da tecnico, aveva lavorato sempre in Umbria, prima a Perugia e poi a Gubbio.