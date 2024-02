Ternana, il Como espugna il "Liberati" grazie al gol di Strefezza

Terni - Seconda sconfitta consecutiva per la Ternana. Incomincia la gara e i rossoverdi si rendono subito pericolosi sugli sviluppi di un calcio di punizione, De Boer crossa all'interno dell'area di rigore per Lucchesi che di testa colpisce male, con la palla che finisce sul fondo. Al 32' su calcio d'angolo Carboni va vicino al gol, con Semper che respinge. Da questo momento in poi il Como assedia la porta difesa da Iannarilli e si rende pericolosa prima con Gabrielloni, poi con Da Cunha che da fuori area calcia in porta impegnando il portiere delle fere. Al 40' il Como passa in vantaggio con Strefezza. Una sventagliata di quaranta metri di Da Cunha trova l'attaccante brasiliano che si libera di Lucchesi con un dribbling e trova il primo gol con la nuova maglia all'esordio. Nel secondo tempo Breda cambia subito tre giocatori sostituendo Raimondo, Labojko e Casasola per Pyyhtia, Favasuli e Luperini. Tra tutti i primi due entrano molto bene ma la Ternana non riesce a calciare verso la porta. Solo al 10' Distefano si defila sulla sinistra corossando al centro per Luperini che non colpisce la palla.

Per i rossoverdi prosegue il momento negativo in fase offensiva.

TERNANA-COMO 0-1

TERNANA (3-4-2-1): Iannarilli; Sgarbi, Capuano, Lucchesi; Casasola (1' st Pyyhtia), De Boer (31' st Amatucci), Labojko (1' st Luperini), Carboni; Pereiro, Distefano (23' st Dionisi); Raimondo (1' st Favasuli). A disp. Franchi, Vitali, Boloca, Dalle Mura, Sorensen, Zoia, Faticanti. All. Breda

COMO (4-2-3-1): Semper; Curto, Goldaniga, Barba, Ioannou; Baselli (33' st Braunoder), Bellemo; Strefezza, Verdi (28' st Ballet), Da Cunha (50' st Sala); Gabrielloni (28' st Nsame). A disp. Bolchini, Solini, Iovine, Chajia, Gioacchini, Rispoli, Cassandro, Fumagalli. All. Roberts.

ARBITRO: Volpi di Arezzo

RETI: 40' pt Strefezza

NOTE: Spettatori 4969 per un incasso di euro 31.448. Ammoniti Strefezza, Goldaniga e Pyyhtia. Angoli 1-6 per il Como. Recupero tempo, pt 6', st 7'.