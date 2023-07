Martedì 25 Luglio 2023, 00:19

La Ternana sotto la guida... di Guida. Ci siamo. L'era di Nicola Guida alla presidenza rossoverde ora è davvero partita. Ieri pomeriggio c'è stato l'incontro in uno studio notarile di Roma per mettere a punto gli ultimissimi dettagli e per giungere finalmente alla firma sul cosiddetto closing. Il nuovo proprietario, affiancato dal suo legale Pieremilio Sammarco, ha incontrato il vicepresidente del consiglio di amministrazione di Unicusano Stefano Ranucci proprio per sancire il definitivo passaggio di proprietà. Un incontro protratto fino alla sera, quando un comunicato ha ufficialmente annunciato l'avvenuto passaggio. L'era Unicusano, dunque, è diventata storia. Adesso si sta aprendo un nuovo capitolo, con un nuovo patron al comando, in attesa di una conferenza stampa nella quale lui stesso potrà esporre tutti i particolari dell'operazione e potrà dare chiarimenti sulla composizione dell'organigramma societario. Magari, si capirà anche se è da solo, o se ha dietro dei soci o degli sponsor come sostenitori. Nell'attesa, arrivano le sue prime dichiarazioni. «Sono molto felice - commenta - e mi preme innanzitutto ringraziare la precedente proprietà, in particolar modo il sindaco Stefano Bandecchi, anche per aver lasciato una società sana e senza debiti». Annuncia che nelle prossime ore sarà a Terni per la composizione del nuovo consiglio di amministrazione. «Sono consapevole - aggiunge - che siamo un po' in ritardo, ma sono anche certo che recupereremo il tempo perduto». Un pensiero anche ai tifosi: «Li saluto con affetto e chiedo loro il massimo sostegno. Noi ce la metteremo tutta». Nell'attesa della prima conferenza stampa, di Guida parla l'allenatore Cristiano Lucarelli: «Proprio perché è una persona molto seria - dice il tecnico - sono anche convinto che non abbia fatto un tuffo nel vuoto e che abbia valutato e ponderato bene la scelta di prendere da solo la Ternana. Se abbia o meno altri soci, io non lo so. Ma ho capito che ha la forza e la volontà per andare avanti da solo». Un altro auspicio di Lucarelli è che adesso, con il passaggio di proprietà avvenuto, si sblocchi anche il mercato in entrata: «Siamo partiti - spiega - ma rispetto agli altri siamo ancora indietro. Non è che le altre squadre abbiano fatto chissà quali movimenti, ma noi abbiamo anche la necessità di ritrovare fiducia e credibilità nell'ambiente del calcio, anche per convincere altri calciatori a venire a giocare da noi. Di recente, sono passati dei personaggi che non hanno certo aiutato questo aspetto. Anche se, nell'ultima settimana, è filtrato già un messaggio diverso e migliore, sulla Ternana, in Italia». Allenatore e nuovo presidente hanno già instaurato un rapporto diretto e costante, fatto di telefonate quotidiane sin dai primissimi giorni di ritiro. Guida si informa, chiede al mister come stanno andando le cose e come sta lavorando la squadra. Su questo, Lucarelli rivela: «Praticamente, ci sentiamo tutte le sere. Lo facciamo, tra l'altro, sul tardi. Intorno alla mezzanotte. Poi, però, le chiacchierate tra noi si protraggono a lungo». E su questo, Lucarelli, ci scherza pure sopra: «Per ora reggo, però sono abituato ad andare a letto presto. Più avanti, con i mesi freddi, spero mi chiami un po' prima». Tra i due, a quanto pare, c'è già un bel clima. E questo è già un buon inizio. C'è bisogno, di normalità.