Ternana, Guida e Unicusano dal notaio per la firma del closing

Il closing. Una parola tanto pronunciata dal 28 giugno in poi, con l'auspicio che diventasse presto non più solo una parola di attesa ma un qualcosa di concreto. Ci siamo. Unicusano e la nuova proprietà di Nicola Guida si sono dati appuntamento nel pomeriggio di lunedì 24 luglio in uno studio notarile di Roma, proprio per arrivare alla firma di questo closing e al definitivo passaggio delle quote della Ternana calcio nelle mani dell'imprenditore proprietario del gruppo farmaceutico Pharmaguida, che opera anche nella vendita online di integratori alimentari. Dopo il preliminare del 28 giugno, firmato nel giorno della prima visita in città e allo stadio Liberati da parte dell'acquirente, siamo arrivati all'incontro dal notaio per definire il definitivo passaggio. Unicusano, dunque, dopo sei anni al timone della società rossoverde, esce di scena e lascia la Ternana calcio nelle mani di una nuova proprietà. La trattativa è stata portata avanti dal vicepresidente del consiglio di amministrazione dell'ateneo telematico romano Stefano Ranucci e dallo stesso Nicola Guida, con al suo fianco il suo legale Pieremilio Sammarco. Una volta ufficializzata l'operazione di passaggio definitiva, lo stesso Nicola Guida assumerà la presidenza della Ternana calcio e affiderà a una imminente conferenza stampa le sue prime parole da nuovo patron rossoverde.