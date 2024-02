Ternana, in attesa del Como Breda illustra le novità del mercato

Terni - «Possiamo diventare più forti di quello che eravamo». L'allenatore della Ternana Roberto Breda nel presentare la partita con il Como, si sofferma pure sul calciomercato. «La rosa è cambiata nelle caratteristiche, certe dinamiche non ci sono più ma possiamo diventare più forti di quello che eravamo. Sono felice di come sia finito il calciomercato. Due settimana fa abbiamo cambiato qualcosa e con il Cittadella si è visto, contro il Venezia è stato come guidare al buio, mi sono sentito impotente. Troviamo il Como una squadra forte, non dobbiamo perdere tempo ma trovare soluzioni. La rosa che ho adesso mi permette di avere una visuale più completa.

Sui nuovi arrivati, invece? «Non ho mai avuto la sensazione che la società volesse monetizzare vendendo i calciatori, è stato un disagio da parte dei ragazzi. Non capisco nemmeno io perché molti sono voluti andare via. Due sicuramente guadagneranno di più, altri giocavano meno e hanno voluto cambiare. una situazione un po’ anomala. Siamo messi meglio di quando sono arrivato, quindi ci credo di più rispetto a prima alla salvezza».