Domenica 22 Ottobre 2023, 08:47

«Forza Italia ha la voglia di diventare la pietra angolare della politica del nostro Paese e il punto di riferimento di cui hanno bisogno tutti quegli italiani che oggi fanno parte del grande partito dell’astensione». Lo ha detto ieri all’Hotel Giò il segretario nazionale del partito e ministro degli esteri, Antonio Tajani, a margine dell’evento “Forza Italia per l’Umbria e per l’Italia” organizzato dagli azzurri umbri che ha visto, tra gli altri, anche la partecipazione del ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.

Per Tajani «serve una forza seria, credibile, affidabile, responsabile, con le spalle larghe e che sappia farsi carico di affrontare momenti difficili come quelli che stiamo attraversando oggi». «Una forza anche credibile a livello internazionale - ha proseguito -. Questo è Forza Italia, saldamente ancorata nel centro destra, leale nei confronti degli alleati. Siamo diversi ma siamo convintamente nel centro destra e vogliamo continuare a governare questo Paese per tutta la legislatura e vincere anche le prossime elezioni politiche con l’obiettivo di arrivare al 20 per cento».

Prima di arrivare a Perugia, Tajani aveva fatto tappa a Trevi dove ha partecipato all’iniziativa che ha portato 5mila euro all’ospedale pediatrico oncologico di Kiev. Si tratta di fondi raccolti proprio a Trevi grazie all’iniziativa «Millennium marathon for peace» organizzata dal Panathlon club Clitunno con la collaborazione dell’associazione Cavalieri del Millennium per la pace. La consegna dei fondi è stata organizzata nel primo pomeriggio al complesso di San Francesco dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Ferdinando Gemma. «Questa iniziativa - ha detto tra l’altro Tajani - è la dimostrazione di come nel nostro Paese ci sono tanti italiani che guardano a coloro che soffrono». Aggiungendo che «l’Italia si sta contraddistinguendo per le iniziative umanitarie, anche in questi giorni di guerra in Medio Oriente abbiamo cercato di portare conforto alla popolazione civile».

Poi all’auditorium del Giò, pieno in ogni ordine di posti, il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, ha guardato ancora al futuro del partito. «Dobbiamo diventare- ha detto il vice premier- il vero partito ambientalista, in un mondo che cambia ma tenendo sempre l’uomo al centro». «Dobbiamo rappresentare quella possibile terza via di una politica ambientale seria - ha poi precisato - dove politiche ambientali e industriali si possono sposare. Una risposta che viene dal nostro modello culturale, una battaglia che dobbiamo fare in Italia e in Europa».

Nel suo intervento il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo ha sottolineato come «lo scenario internazionale ci preoccupa e di certo non va tutto bene ma devo dire che il nostro governo sta facendo i compiti, con l’esecutivo che proprio domani compie un anno, un periodo complicato ma che non ci ha impedito di avviare le riforme. Saremo in grado di portare avanti tutti gli obiettivi prefissati».

Ad aprire il pomeriggio azzurro al Giò il sindaco di Perugia e coordinatore regionale di Forza Italia, Andrea Romizi, ha portato il saluto la presidente della giunta regionale Donatella Tesei. Tra gli interventi nei panel tematici, quello di Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia e del capogruppo azzurro alla Camera Paolo Barelli. Non è mancato un ricordo di Laura Buco ed è stata presentata l’associazione creata nel suo nome. In platea, tra gli altri, l’assessore al Bilancio del Comune di Perugia Cristina Bertinelli e il rettore dell’Università per Stranieri Valerio De Cesaris. Alla fine dell’incontro, apericena azzurro durante il quale è intervenuta il commissario provinciale di Forza Italia, Fiammetta Modena.

Con le elezioni comunali in vista non sono mancati l’incontro del ministro Tajani con Margherita Scoccia (Fdi), assessore all’Urbanistica del Comune di Perugia in pole per guidare il centrodestra alla corsa per il dopo Romizi. Ad accompagnarla il presidente del consiglio regionale, Marco Squarta. Tajani ha anche ricevuto una delegazione di Progetto Perugia guidata da Filippo Calabrese con, tra gli altri, l’assessore Edi Cicchi e i consiglieri comunali Cristiana Casaioli, Gino Puletti e Massimo Pici.