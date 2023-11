Sulla montagna di Collebertone il nuovo stendardo partigiano

Giovedì 2 Novembre 2023, 20:38 - Ultimo aggiornamento: 20:43







Sulla montagna di Collebertone un manipolo di soci dell'Anpi Terni, Arci Terni e Sentieri Partigiani sono saliti per collocare il nuovo Stendardo Partigiano, in sostituzione di quello esistente sulle alture di Polino già dal 2012. «La cerimonia d'inaugurazione e la festa per l'evento avverranno in tempi brevi - dicono i soci che hanno fatto il lavoro - ringraziamo sentitamente i volontari che si sono offerti con grande spirito di sacrificio, portando a spalla tutto il materiale edile necessario, gli attrezzi e lo stendardo stesso in ripida salita nel bosco, in una giornata non calda e decisamente ventosa. Il loro slancio e la loro determinazione hanno permesso una posa del manufatto molto robusta, che siamo sicuri durerà a lungo nel tempo».