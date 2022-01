Terni, in autobus senza il super green pass, fatto scendere uno studente

L'obbligo del super green pass in vigore da oggi anche per i trasporti pubblici al momento non ha avuto particolari ripercussioni sull'utenza ternana. Alla riapertura delle scuole non si sono registrati problemi sulle corse dei bus del primo mattino, quelle frequentate principalmente da studenti e lavoratori, fatta eccezione per un ragazzo trovato sulla linea 27 sprovvisto di super green pass che è stato fatto scendere. I controlli, nella prima mattinata, sono stati eseguiti a campione dagli stessi addetti di Bus Italia. “Non abbiamo registrato particolari difficoltà – spiegano dagli uffici del Terminal Bus di piazzale della Rivoluzione Francese – le corse sono state tutte regolari”. Non ci sono state dunque le temute cancellazioni per effetto di contagi e quarantene. “Per quanto riguarda il super green pass – spiegano ancora dal Terminal Bus - abbiamo effettuato controlli casuali sugli autobus, ma l'utenza che, specie nelle fascie orarie del primo mattino è abituale, era in regola con il super green pass. Abbiamo trovato un solo passeggero che ne era sprovvisto e lo abbiamo fatto scendere”. “Rispetto ai giorni scorsi non è cambiato nulla su questa linea - spiega un autista del 12 – fino a questo momento (ore 8,30 di questa mattina ndr.) questo bus è stato utilizzato dai lavoratori che già nelle scorse settimane si erano messi in regola con la certificazione verde. Vedremo nel corso della giornata quando l'utenza si differenzierà se ci sarà qualche trasgressore”. Questa mattina sono arrivati puntuali a scuola anche gli studenti del bus Terni-Todi che in passato avevano sofferto soppressioni, ritardi e guasti.

