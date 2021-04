Chiama i carabinieri e annuncia il suicidio salvato in extremis da una pattuglia

TERNI Ha chiamato il 112 disperato, affermando tra le lacrime di volerla fare finita, l'operatore lo ha trattneuto al telefono permettendo a una pattuglia di intervenire e soccorrerlo. E' accaduto all'alba di venerdì intorno alle 5.30 circa, l'uomo ha telefonato dalla sua abitazione di via Aleardi, a Terni, ha chiamato il 112 dicendo che voleva farla finita. Il carabiniere della centrale operativa di Terni ha cercato così di tenerlo al telefono il più a lungo possibile Quando i militari sono arrivati , una manciata di minuti dopo l’inizio della telefonata, hanno trovato l’uomo un po’ più tranquillo e, dopo averci parlato, lo hanno consegnato alle cure dei sanitari per il successivo trasporto in ospedale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA