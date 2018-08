di Michele Bellucci

PERUGIA - Per una serata alternativa e condita da buona musica la scelta più indicata per questo venerdì di fine agosto è dirigersi verso il Lago Trasimeno, scegliendo tra una delle stuzzicanti proposte in programma.

Sul suggestivo palco allestito sulla terrazza del ristorante Lido di Passignano sul Trasimeno stasera saliranno i Musica da Ripostiglio, pronti ad ammaliare il pubblico nello stesso luogo dove Migliacci ebbe l’ispirazione per scrivere Una rotonda sul mare poi resa celebre da Fred Bongusto. Un gruppo divertente che basa i propri spettacoli su ritmi allegri e rime spiritose, riuscendo a coinvolgere anche i più scettici grazie a ritmi swing e sonorità gitane. Non mancheranno le gags, che valorizzano le capacità teatrali dei Musica da Ripostiglio (già a fianco di celebri attori come Mariangela D’abbraccio, Pierfrancesco Favino, Alessandro Haber e Sergio Rubini). Musica ma anche buon cibo per chi volesse approfittare di uno dei due menù proposti dalla location (cena + spettacolo 29 Euro a persona; info e prenotazioni 075.827219).



Diverso ma altrettanto spettacolare sarà il panorama apprezzabile dal borgo di San Savino (314 metri s.l.m.), dove è ancora in pieno svolgimento l’edizione numero 32 della Sagra del Gambero e del Pesce del Lago Trasimeno. Al castello alle 21.30 arriveranno i romani Youkus, un trio di ukulele decisamente interessante. Con il loro disco d’esordio A qualcuno piace piccolo hanno già fatto parlare molto di loro, con esibizioni al Palafiori di Sanremo e il supporto di fan importanti come Red Ronnie; intanto anche il primo, irriverente, videoclip ha conquistato migliaia di utenti sul web. Dal vivo la loro simpatia, lo charme ironico e il sapiente utilizzo del piccolo ma sorprendente ukulele, rende ogni concerto una performance irresistibile.

Dopo di loro, al Green Night Pub, sfida a colpi di canzoni tra gli anni '90 e i ’00 con Dj Vignaroli feat. Dj Debla accompagnati dalla voce di Simone Mone (dalle 22.00).



Domani invece si cambia musica con l’appuntamento conclusivo del Festival Internazionale dei Giovani Concertisti di Castel Rigone: dopo una ventunesima edizione che ha riscosso grande successo di pubblico, sabato 25 agosto alle 21.00 in Piazzetta Sant’Agostino, salirà sul palco l’Orchestra da Camera del Trasimeno diretta da Silvio Bruni per una chiusura memorabile. Come da tradizione la blasonata formazione si esibirà insieme a un giovanissimo solista, che quest’anno sarà il violoncellista diciottenne Mauro Paolo Monopoli: tra i primi sei finalisti del prestigioso Tchaikovsky International Competition for young musicians (unico musicista italiano premiato nella storia del leggendario concorso) e secondo al Tournoi International de Musique de Paris, nonché Medaglia al merito della Camera dei Deputati. Sul palco di Castel Rigone Monopoli eseguirà il Concerto in Do maggiore di Haydn per voce e orchestra, con al proprio fianco l’Orchestra da Camera del Trasimeno che ha celebrato i 30 anni di attività, costellati da importanti riconoscimenti internazionali.

Venerdì 24 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:33



© RIPRODUZIONE RISERVATA