PERUGIA - Andrà in onda questa sera, domenica 3 novembre, in prima serata su RaiUno il film tv “I ragazzi dello Zecchino d'oro”, fotografia di un’Italia di mezzo secolo fa attraverso il racconto della nascita del Piccolo Coro dell'Antoniano. Un film prezioso che attualizza con grande delicatezza una storia importante, prodotto da Rai Fiction con Compagnia Leone Cinematografica per RaiUno. Diretti dal registacompaiono tra gli altrinel ruolo della protagonista,nei panni del Mago Zurlì e l’umbroche interpreterà padre: «È lui che ha avuto l’idea di far cantare bambini “discoli” - spiega Roncalli - del resto i salesiani li portavano nell’oratorio a fare sport, i benedettini credevano nel “ora et labora”, invece padre Berardo aveva pensato di dar spazio alla loro passione per la musica. Lo Zecchino d’oro fu un fenomeno enorme e io, nato nel ’64, l’ho vissuto in pieno: 44 gatti, Zum zum zum, Il caffè della Peppina, Torero Camomillo… essendo il secondo di sei figli ho continuato a sentire questi brani fin verso i diciott’anni». Un programma seguito da milioni di spettatori, anche perché veniva trasmesso nel Canale nazionale, l’unico disponibile all’epoca: «Lo stessoha cantato nel Coro dell’Antoniano mentreè la cantante di un gruppo. Anche io canto e suono la chitarra, siamo tutti musicisti che devono qualcosa allo Zecchino d’oro. Tra l’altro essendo cugino di, che ha cantato come solista Palloncino rosso fuoco prima di entrare a far parte della storia del rock italiano, sono ancor più legato a quel fenomeno».Guido Roncalli, noto attore di origini umbre che ha «studiato a Perugia e imparato a giocare a tennis qui», sottolinea la piacevolezza di questa esperienza attraverso un aneddoto: «Nel film c’è anche il Coro dell’Antoniano dell’epoca, ora composto ovviamente da cinquantenni. In una pausa delle riprese mi hanno chiesto quale fosse la mia canzone preferita, Il pesciolino stanco, e l’abbiamo cantata tutti insieme. È stata una bellissima emozione sentirla interpretata dalle stesse voci con le quali mi ci cullavo prima di dormire da bambino». Presto Roncalli sarà anche tra i protagonisti della serie di"The New Pope", dove «interpreterò un cardinale e tra gli altri ho avuto il piacere di lavorare con».