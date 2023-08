La nuova stagione del Lyrick: Lopez e Solenghi, Pennacchi, Siani, Giusti e Bizzarri. Poi la danza dal mondo e i grandi musical da ogni epoca

PERUGIA - Ci saranno la danza e la prosa, i grandi musical celebrati in tutto il mondo e anche una serie di originali monologhi di cui alcuni tutti al femminile: questa in sintesi la nuova stagione del Teatro Lyrick di Assisi, con 25 titoli in cartellone che animeranno il palcoscenico da ottobre a maggio. Durante la presentazione del programma, avvenuta martedì mattina a Palazzo della Provincia a Perugia, il direttore artistico Paolo Cardinali ha letteralmente “scoperto le carte", parafrasando il claim di questa stagione organizzata come di consueto dall’associazione culturale ZonaFranca in collaborazione e con il contributo della Città di Assisi. Il conto alla rovescia è dunque già iniziato, in attesa che il 30 e 31 ottobre salga sul palco Teresa Mannino con “Il giaguaro mi guarda storto”, un divertente spettacolo che parla di noi "animali umani", del nostro futuro nel pianeta, di speranza e paura, ma anche di donne, creando un dialogo con il pubblico davvero particolare. Si prosegue il 4 novembre con il Gospel Connection Mass Choir, che raduna ogni anno centinaia di appassionati per assistere a un concerto che coinvolgerà oltre 300 coristi, mentre il 15 novembre arriva l’attesa opera dell’autore, attore e regista friulano Andrea Ortis “Il Vajont di tutti, riflessi di speranza”, racconto storico-documentale che ruota intorno alla drammatica vicenda del 9 ottobre 1963.

Il Balletto di Roma proporrà il 16 novembre il nuovo allestimento di un classico d’eccezione, “Il Lago dei Cigni, ovvero Il Canto”, reiventato da Fabrizio Monteverde con Carola Puddu e Roberta De Simone. Per il 1 dicembre appuntamento con “Pojana e i suoi fratelli”, spettacolo dell’attore padovano Andrea Pennacchi, prima di tornare a cantare con il musical "Sister Act", basato sull'omonimo film del 1992 con Whoopi Goldberg. Il 28 dicembre sarà la volta di “Frà”, monologo orchestrato con laudi medioevali dove Giovanni Scifoni si interroga sulla figura di San Francesco, la star del Medioevo. Il 2024 si aprirà con “Lo Schiaccianoci”, il magnifico balletto classico rappresentato dall’acclamata compagnia Russian Classical Ballet con la direzione artistica di Evgeniya Bespalova e Denis Karakashev (6 gennaio) per poi ritrovare l’accoppiata Massimo Lopez e Tullio Solenghi tra sketch, brani musicali e contributi video nell’irresistibile “Dove eravamo rimasti” (9 gennaio). Doppia data, 13 e 14 gennaio, per “Il marchese del grillo” nella versione di Max Giusti, per la regia di Massimo Romeo Piparo: torna la commedia musicale campione d’incassi che narra le vicende del Marchese Onofrio del Grillo rifacendosi all’amatissima pellicola del 1981 che vedeva come protagonista il grande Alberto Sordi. Per la prima voltai in Umbria giunge "E.L Squad", progetto di punta del celebre ballerino e coreografo giapponese Yokoi, diventato un punto di riferimento globale nella scena hip hop con il suo gruppo di danza Wrecking Crew Orchestra, tra i pionieri dell’affascinante tecnologia dell’elettroluminescenza (15 gennaio); il 19 gennaio invece in programma il balletto in due atti su musica di P. I. Čajkovskij “Romeo e Giulietta”, liberamente ispirato alla tragedia di William Shakespeare e interpretato da Il balletto di Milano; comicità e risate in “Ti posso spiegare”, con Catia Follesa e Angelo Pisani, il 25 gennaio. Torna dopo il successo della passata stagione Luca Bizzarri, che con “NonHannoUnAmico” porta in scena l’omonimo podcast, con tutte le possibilità di approfondimento e “godimento” del contesto teatrale (3 febbraio). E ancora l’8 febbraio gli illusionisti della danza RBR dance company in “H2OMIX”, “Billy Elliot” dall’omonimo film di Stephen Daldry il 14 e 15 febbraio, il musical di “Mare fuori” il 20 e 21 febbraio, il clown russo Slava’s dal 6 al 10 marzo e il musical “Chicago” (12 marzo). Tornerà poi Alessandro Siani con "Extra Libertà 2024" (16 marzo), i musical “Sette spose per sette fratelli” (19 e 20 marzo) e “Fame” (9 aprile) ma anche Vanessa Incontrada con “Scusa sono in riunione… ti posso richiamare” (17 e 18 aprile), Max Angioni (20 aprile) e Filippo Caccamo (20 maggio).