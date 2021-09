Mercoledì 15 Settembre 2021, 07:27 - Ultimo aggiornamento: 07:28

Sport e periferie, niente da fare per Camposcuola e per piazzale Senio. I progetti non rientrano nella ripartizione delle risorse che prevede l'80% dei finanziamenti a enti e società sportive del sud, solo il 20% al centro nord. Unico progetto finanziato in provincia di Terni sarà quello del Comune di Otricoli che si aggiudica 497.700 euro per il terzo stralcio dei lavori del nuovo PalaSport. Progetto che ha avuto un punteggio pari a 49,85 mentre non sono bastati i 44,50 punti all'Athletic Terni per il Camposcuola Casagrande e i 40,23 punti dell'Union Basket per la struttura di piazzale Senio.

La graduatoria è ancora provvisoria e in caso di defezioni (alcuni progetti sono co-finanziati e qualche Comune potrebbe rinunciare) il Camposcuola potrebbe rientrare anche se dovrebbe scalare otto posizioni. Miglior punteggio rispetto a quello di Mendicino, provincia di Cosenza, ultimo ad essere finanziato con 560.000 euro, hanno ottenuto anche Acquasparta, Baschi e Calvi che però restano all'asciutto. Delusione perchè già i criteri che assegnavano i punteggi prevedevano un criterio di vulnerabilità per favorire il Mezzogiorno e perchè la ripartizione 80-20% che appare decisamente squilibrata non era citata nel Bando.



L'assessora allo Sport del Comune di Terni, Elena Proietti si dice «molto amareggiata, almeno il Camposcuola si poteva finanziare». Deluso Pierpaolo Pasqualini dell'Union Basket: «Siamo tra i primi 500, abbiamo vinto e non prendiamo i soldi. Il nostro progetto e quello del Camposcuola avrebbero migliorato la città e la vita sociale. Occorre un piano B per non disperderli».

Il Comune di Acquasparta era in gara per 200.000 euro per la copertura della piscina comunale: «Avrebbe attirato persone anche fuori provincia - dice il sindaco Giovanni Montani - farò pressioni affinchè i comuni che hanno avuto l'idoneità possano rientrare».

Raggiante il sindaco di Otricoli, Antonio Liberati che bissa il successo del bando da 70.000 euro per l'edilizia scolastica (uno dei tre comuni umbri ad aver vinto) con i 500.000 euro (il 20% lo metterà il Comune) per finanziare il terzo stralcio dei lavori del nuovo PalaSport che fungerà anche da palestra scolastica: «Un palazzetto moderno e attrezzato - dice - per completare un'area servizi e sostenere le politiche giovanili». In graduatoria ma con punteggio non sufficiente Orvieto, Stroncone, Porano, Fabro, Allerona, Arrone, Narni, Castel Viscardo, Ficulle e Castel Giorgio. Esclusi per errori nella compilazione della domanda il progetto comunale per il campo di calcio Bernardini di Collescipoli, Moschettieri del Nera e il campo Ovidio Laureti dell'Olympia Thyrus. Esclusi dalla commissione i progetti della parrocchia Santa Maria di Borgo Rivo e dei comuni di Montefranco e Giove.



© RIPRODUZIONE RISERVATA