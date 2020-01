Spoleto, affari con i fallimenti: giudice sospeso per due mesi

SPOLETO - Il dottor Tommaso Sdogati è stato sospeso per due mesi dalle sue funzioni di giudice nel Tribunale di Spoleto . È arrivato mercoledì, dall'ufficio del giudice delle indagini preliminari di Firenze, il provvedimento con cui viene solo in parte accolta la richiesta del procuratore aggiunto del capolpuogo toscano Luca Tescaroli, che per il togato aveva chiesto l'interdizione per sei mesi. Il tutto nell'ambito dell'inchiesta per corruzione e traffico di influenze illecite che ha già portato agli arresti domiciliari l'avvocato Nicoletta Pompei, fidanzata del giudice indagato, e il suo socio di studio, avvocato Mauro Bertoldi. L'avvocato Guido Maria Rondoni, che difende il giudice Sdogato, ha già annunciato che impugnerà davanti al Tribunale del Riesame il provvedimento interdittivo.

