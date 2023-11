Perugia, specializzazione Montessori: iscrizioni aperte per gli aspiranti docenti

PERUGIA - Il capoluogo di regione si conferma centro di riferimento per la formazione Montessori. Chiuso a maggio l’ultimo biennio, l’Opera nazionale, in collaborazione con l’associazione Montessori perugina “Maria Antonietta Paolini”, organizza nuovi corsi di differenziazione didattica per educatori e insegnanti.

Alle porte, infatti, il biennio 2023-2025 con nuovi moduli formativi per educatori della prima infanzia “0-3 anni” (300 ore); per insegnanti di scuola dell’infanzia “3-6 anni” (500 ore) e di scuola primaria “6-11” (550 ore) banditi dall’Opera nazionale Montessori. Tali percorsi si concludono col rilascio di un diploma che consente l’inserimento del titolo di “differenziazione didattica Montessori” nelle graduatorie statali, con acquisizione del relativo punteggio. I corsi “3-6” e “6-11”, infatti, hanno luogo con la supervisione dell’Ufficio scolastico regionale. Le iscrizioni sono ancora aperte e per ricevere informazioni gli aspiranti docenti possono consultare il sito montessori.perugia.it. o scrivere a info@montessori.perugia.it.

Il 14 ottobre scorso, intanto, l’associazione Maria Antonietta Paolini, ente gestore dei corsi, ha ospitato la cerimonia di consegna dei diplomi di specializzazione relativi al biennio che si è concluso a maggio.

In tale occasione la presidente uscente, Luana Gigliarelli, ha evidenziato alcuni aspetti dei percorsi formativi affrontati, caratterizzati da un continuo scambio umano tra formatori e corsisti. Parole che i presenti hanno accolto con commozione, anche per il segno di competenza, di forte impegno e vivacità intellettuale che Luana Gigliarelli ha impresso nel tempo all’associazione, ora presieduta da Maria Grazia Mignini. La neo presidente ha sottolineato l’importanza dei corsi di formazione Montessori. «Sono una base solida e servono ad orientarsi nella realtà complessa di oggi», ha detto. «Il confronto costante tra docenti e famiglie è fondamentale per aiutare e sostenere tutti i bambini». Alla cerimonia era presente anche la direttrice dei corsi, la dottoressa Lorella Bianchi, che ha ricordato la centralità del paradigma Montessoriano nella formazione dei docenti, alla luce delle indicazioni ministeriali e dei nuovi modelli di progettazione inclusiva.

Aspettando l’inizio del percorso di formazione,al via a metà dicembre, dall’11 novembre intanto partirà il ciclo di seminari denominato “Un sabato speciale” aperto a tutti i docenti, non solo specializzati Montessori, di scuola dell’infanzia e primaria. I seminari, così come le lezioni dei corsi, si terranno nella sede dell’Associazione Montessori Maria Antonietta Paolini, a Ferro di Cavallo, in piazza dei Navigatori 26.