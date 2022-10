«Per sempre con noi»: Perugia piange Sonia Galassi

PERUGIA - «Per sempre con noi...Buon viaggio Sonia». Poche ma sentitissime parole comparse sui canali social nella tarda serata di lunedì: la città piange l'imprenditrice Sonia Galassi, da oltre 30 anni punto di riferimento in città, e in particolar modo nella sede di Ellera, per la gioielleria, orologeria, articoli da regalo e soprattutto liste nozze.

Le prime voci si erano sparse fin dal pomeriggio, poi come detto in serata l'annuncio tramite i canali social dell'imprenditrice. La notizia ha fatto immediatamente il giro della città, e centinaia sono stati i messaggi di cordoglio e di vicinanza al marito e ai tre figli.

Le esequie si svolgeranno nella giornata di martedì alle 16 nella chiesa di Castel del Piano.