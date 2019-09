Ultimo aggiornamento: 16:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Si concluderà questa sera il Festival Social Tales, che dal 4 a settembre ha animato l’area di via della Pallotta con eventi, performance, spettacoli e proiezioni di film. A distanza di 8 anni dall’ultima edizione dello storico Festival internazionale di teatro, video, musica e cultura giovanile “Momenti”, l’associazione Lavori in Corso per il secondo anno consecutivo ha deciso di promuovere un momento di aggregazione e intrattenimento al Parco Pallotta (in Via Mario Santucci), scegliendo per questa edizione il tema degli anni ‘60 e ’70. Questa sera, martedì 10 settembre, scatterà una performance multimediale (teatro e video) a cura del Laboratorio Estivo per ragazzi (ingresso gratuito, inizio alle 21.30). Il curioso titolo dello spettacolo recita "Leo Neri: le rocambolesche avventure giapponesi di un marine della Tortuga durante la Rivoluzione Francese".Ogni pomeriggio durante i giorni del Festival sono stati condotti dei Campus Creativi aperti ai giovani, con professionisti del territorio umbro come(fotografia),(trucco),(recitazione),(linguaggio videocinematografico),(antroposofia) e(corpo e movimento). Non certo un evento fine a sé stesso, dato che Social Tales è nato con l’obiettivo di sostenere e rivitalizzare il Parco Pallotta: durante i giorni di Festival i partecipanti si sono impegnati infatti a lanciare alcune azioni e progetti che potranno proseguire anche nei prossimi mesi, in quello che rappresenta uno storico spazio aggregativo cittadino, «anche se ormai quasi totalmente privo di risorse economiche a sostegno di eventi socio culturali» spiegano gli organizzatori dell'evento.Fra i momenti da incorniciare di questa edizione 2019 la presentazione del libro “Una spalla per amico” di, con racconti della sua storia in Rai, "Boogie Woogie" con balli dagli anni ’60 a cura di Rock Your Boogie, la serata “Still Living” dedicata al Living Theatre con contributi video inediti per gentile concessione di, regia di. Ottimi riscontri anche per la rassegna di cinema del reale “L’Italia che non si vede”, organizzata in collaborazione con il Circuito Ucca. Le attività creative proposte dall’associazione Lavori in Corso proseguiranno poi durante l’inverno con due incontri a settimana.