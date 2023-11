Giovedì 2 Novembre 2023, 08:38

PERUGIA - Rimonta d’oro e quinto titolo. Festa grande per la Sir Susa Vim Perugia di Angelo Lorenzetti che ieri a Biella ha battuto 3-2 (parziali 25-22, 25-23, 21-25, 32-34, 12-15) l’eterna rivale Cucine Lube Civitanova. Ben Tara (mvp della partita) e compagni hanno ceduto due set, poi hanno saputo fare gruppo andando dritti all’obiettivo, centrato al termine di una battaglia infinita. «Siamo stati bravi ad avere pazienza, stare lì anche sotto 2-0 e continuare a giocare come abbiamo fatto», ha detto un soddisfatto Simone Giannelli a fine partita. Il successo, il primo dell’era Lorenzetti che è da quest’anno coach della Sir, proietta Perugia in alto nella speciale classifica della Supercoppa. Da ieri la Sir è la seconda squadra ad aver vinto più volte la competizione. Davanti c’è solo Treviso che nella sua storia di titoli ne ha messi in bacheca 7.

LA PARTITA Apre la Lube con Nikolov e grandi difese (2-1) che costringono Perugia a spingere forte. I Block Devils prendono le misure con Leon (2-3), ma è solo l’avvio della battaglia (9-7). I cucinieri allungano con Diamantini e qualche errore bianconero (13-10). Al punto in battuta di Nikolov, risponde Ben Tara: mani out e doppio ace (18-18). Rompe l’equilibrio l’ex Zaytsev, ma la parola fine la mette Diamantini (25-22). Al cambio campo Semeniuk e compagni reagiscono (3-6 e 4-8). A muro risponde la Lube (6-8). Ben Tara non ci sta e lancia i suoi (8-12), ma Lagumdzija si conferma ostico (13-14) per una Sir che non decolla (15-17). Sul 22 pari si esalta ancora lo zar, che fa mettere la freccia alla sua Lube, brava a centrare il raddoppio (25-23). Block Devils costretti a dare tutto nel terzo set. Non aiutano errori in attacco (4-2), ma Ben tara ci mette una pezza (l’ace del 4-4). Dall’altra parte spingono forte Yant e l’altro ex De Cecco (10-9). Sul filo dell’equilibrio, fra schiacciate e grandi difese, Sir e Lube se le suonano (14-14). Nel finale i marchigiani sembrano decollare con un muro-punto di De Cecco (19-17), ma Leon ruggisce (21-25). Lorenzetti carica i suoi, ma dall’altra parte della rete lotta la Lube, che va avanti (6-3). Giannelli e compagni riacciuffano e aprono un’altra fase tirata (13-12 e 17-18). Ancora Lube pungente con Nikolov, ma Perugia attacca a viso aperto e allunga ai vantaggi, lunghi e spettacolari. La spunta, punto su punto, la Sir che passa 32-34. Ancora ribaltoni nel set che decide tutto. Perugia va sotto, ma continua ad attaccare forte con Semeniuk e torna avanti (4-6). Civitanova non vuole gettare la spugna (9-10), ma la Sir c’è (12-15) e vince 3 a 2.

Civitanova: De Cecco 2, Zaytsev 15, Chinenyeze 8, Lagumdzija 22, Nikolov 12, Diamantini 9, Bisotto (L), Motzo, Balaso (L), Anzani, Larizza, Yant Herrera 6. N.E.: Thelle, Bottolo. All.: Blengini.

Perugia: Giannelli 5, Semeniuk 20, Flavio 13, Ben Tara 21, Leon 21, Solé 8, Toscani (L), Held, Colaci (L), Plotnytskyi, Ropret. N.E.: Candellaro, Russo, Herrera Jaime. All.: Lorenzetti.

Arbitri: Florian, Puecher.

Note - durata set: 30', 31', 30', 43', 19'; tot: 153'. Spettatori 5.000.