Tirreno-Adriatico, il sindaco di Arrone Di Gioia: «Grande spot per la Valnerina». Trionfa Jonathan Milan

LA FESTA

ARRONE «Sin dalla partenza ad Arrone volevo fortemente questa vittoria dopo essere arrivato terzo e secondo nelle prime due tappe. Siamo venuti qui per vincere e ce l'abbiamo fatta». Queste le prime parole di Jonathan Milan sul traguardo di Giulianova all'arrivo della quarta tappa della Tirreno-Adriatico. Una vittoria che Milan stava inseguendo fin dalla cronometro di Lido di Camaiore e alla fine, al quarto tentativo, è arrivata. Non a caso tra la folla festante del borgo ternano in Valnerina che ha accolto la carovana della corsa dei Due Mari per la partenza di tappa, il volto fresco del talento della Lidl-Trek, leader della classifica generale in maglia azzurra ma anche della classifica a punti (maglia ciclamino) e della classifica dei giovani nati dopo il primo gennaio 1999 (maglia bianca) era tra i più cercati dagli appassionati per il classico selfie prima della partenza. Elettrico il clima in piazza Garibaldi dove sul palco allestito e addobbato a festa sono sfilati uno a uno i corridori delle 25 squadre per la presentazione e la firma sul foglio partenza.

Una grande vetrina internazionale per il centro storico del borgo medioevale circondato dal Parco Fluviale del Nera. Tantissimi gli appassionati e i cicloamatori provenienti da Terni e dai vicini centri della Valnerina a caccia di un autografo o della foto ricordo con il campione. Tra i più festeggiati Ganna, Milan, Pozzovivo, il campione d'Italia Velasco, tra gli stranieri tanti appalusi e foto anche per il danese Vingegaard, il francese Alaphilippe e lo spagnolo Ayuso, maglia azzurra di leader della classifica generale dopo le prime tre tappe. Sul palco sono saliti anche i giovani studenti della scuola primaria di Montefranco e dell'istituto Fanciulli che sono stati premiati nell'ambito del concorso promosso da Rcs Bici scuole' per promuovere l'uso della bicicletta come mezzo ecologico e salutare. A salutare l'arrivo dei corridori ai nastri di partenza anche le atlete dell'Arrone Pallavolo con tanto di pon pon. Alle 10.20 l'atteso momento della partenza con la carovana che ha percorso un anello intorno ad Arrone prima di riprendere la strada principale per la partenza lanciata dopo circa quattro chilometri, quindi il passaggio a Ferentillo e l'inizio della corsa che verrà vinta da Milan davanti a Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck) e Corbin Strong (Israel - Premier Tech), rispettivamente al secondo e terzo posto. Jonathan Milan (Lidl-Trek) è anche la nuova maglia azzurra di leader della classifica generale con 4 secondi di vantaggio su Juan Ayuso (UAE Team Emirates) e 18 secondi su Kévin Vauquelin (Arkea-B&B Hotels). Primo al gpm al valico di Castelluccio il danese Kamp, terzo Bais che torna in maglia verde in testa alla classifica degli scalatori. «Una giornata indimenticabile - ha detto il sindaco di Arrone, Fabio Di Gioia - un momento storico importante perchè ospitare un evento del genere non è semplice. Lo abbiamo fatto grazie a lavoro corale, in primis dei dipendenti comunali che si sono messi a disposizione per ospitare al meglio la carovana. Vedremo i benefici per la ricaduta economica e turistica nei prossimi mesi».

Lorenzo Pulcioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA