Venerdì 1 Settembre 2023, 08:41

Anno nuovo dirigente nuovo. Il gran valzer dei presidi quest’anno interessa 34 delle 139 scuole autonome quindi centinaia di docenti e migliaia di studenti. Il rinnovamento quest’anno è stato importante con ben 13 trasferimenti interregionali. Il cambio del “capo” non è un atto banale e negli istituti le ultime sono state ore di attesa perché da oggi è inevitabile che i nuovi arrivati (molti i collegi docenti in programma) daranno una impronta personale, quindi diversa, alle mille attività non solo didattiche ma anche organizzative. Ore nelle quali sono stati manifestati sentimenti di gratitudine ma anche, in qualche caso, sospiri di sollievo, del tenore “era ora”, per la fine di un rapporto non sempre idilliaco.

I RIENTRI

Il rientro in Umbria ha riguardato Silvia Ghigi DD 1 Circolo Città di Castello; Fabio Morelli 1^ circolo e Maria Gioia Pierotti 2^ circolo a Gubbio; Emanuela Palmieri al Di Betto di Perugia; Stefania Venturi all’IC Gualdo Cattaneo, Andrea Proietti IC Spoleto 2, Aurelia Brita IC Panicale, Enrico Millotti al Calvino Città della Pieve, Giuseppina Cerone Rosselli-Rasetti Castiglione del Lago, Enza Ingargiola Mazzini Magione, Stefano Cammerieri Convitto Assisi, Mario Mattioli 1^ Circolo Marsciano, Nicola Fratini IC Allerona. Quattro i mutamenti intraregionali: Antonella Gentili IC Foligno 4, Francesca Gobbi Liceo Mariotti, Rossella Magherini IC Giovanni XXIII Terni, Mariangela Severi Salvatorelli Moneta Marsciano. Tra le novità di rilievo la Magherini a Terni, l’orvietano Enrico Millotti a Città della Pieve e il passaggio da Marsciano al Liceo Mariotti di Perugia di Francesca Gobbi. Grande rinnovamento anche tra le reggenze che hanno visto cinque conferme: Silvana Raggetti a Massa Martana, Filippo Pettinari a San Giustino, Enrico Pasero ad Acquasparta, Antonella Meatta ad Allerona e Tiziana Lorenzoni ad Amelia. I nuovi incarichi di reggenza su sedi significative hanno riguardato Morena Passeri all’IC Perugia 3 al posto di Stefania Moretti titolare al liceo Galilei, Fabio Gallina che ha preso in reggenza il posto lasciato da Maria Cristina Bonaldi e Federico Ferri che ha aggiunto al suo IC Perugia 7 la DD Rasetti a Castiglione del Lago. La preside del liceo Alessi Lucia Mastropierro condurrà anche il Cpa Perugia. I COMMENTI

Nei siti e nei social delle scuole nell’ultimo giorno di servizio dei Dirigenti si è data notizia di feste di addio e ringraziamenti. Qualche scampolo. “Il Personale del I Circolo di Gubbio "G. Matteotti" ringrazia la DS Prof.ssa Francesca Pinna per la professionalità e la disponibilità dimostrate in questo anno scolastico. La sua contagiosa positività ci ha permesso di lavorare serenamente e proficuamente. Con affetto!!!» All’Istituto Calvino di Città della Pieve hanno fatto una vera cerimonia con tanto di foto e lunga dedica: dopo il caloroso benvenuto al Dirigente Millotti e al Direttore Mazzaracchio ecco «baci, abbracci, saluti affettuosi ed enorme gratitudine alla Dirigente Luongo che ci ha guidati con mano sicura negli ultimi sette anni del nostro percorso e al Direttore Fallarino che è stato e resterà una pietra miliare della nostra storia: a capo dei servizi di Segreteria fin dal primo anno di autonomia, il lontano 1986-‘87». Al liceo Plinio il Giovane di Città di Castello si legge sul sito: «Oggi 31 agosto è l’ultimo giorno della Dirigente Reggente Professoressa Valeria Vaccari nel nostro Liceo. Tutto il personale docente, Ata e della segreteria le rivolge un sentito grazie per il lavoro svolto nei mesi nei quali si è prodigata con professionalità e competenza per il bene della nostra comunità scolastica. A lei auguriamo un buon anno scolastico alla guida dell’Istituto “Franchetti-Salviani”.