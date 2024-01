Venerdì 5 Gennaio 2024, 08:50

SANITÀ

I posti letto aumentano. La chiusura dei reparti è scongiurata e in alcuni casi vengono potenziate le alte specialità. Sulla carta il Santa Maria di Terni viene potenziato. Almeno è quello che emerge dal nuovo Piano sanitario regionale approvato da poco che prevede anche l'istituzione per la primva volta di ottanta posti letto convenzionati in provincia di Terni, a cui si aggiungono altri quaranta del tutto privati.

Nel dettaglio i posti letto all'ospedale di Terni passano dagli attuali 540 a 562. La paventata chiusura della struttura complessa di Cardiochirurgia o in alternativa della Maxillo Facciale, almeno stando al documento di palazzo Donini, è stata accantonata. Al Santa Maria alcune strutture complesse addirittura hanno visto aumentare i posti letto, con Cardiochirurgia cha ha mantenuto i suoi 8 come pure la Chirurgia Maxillo Facciale con i suoi tre, ma Cardiologia ne ha aumentato uno mentre Chirurgia Generale ha avuto un bella sforbiciata: dai 71 posti è passata a 62 con un meno 9. Chirurgia Plastica Chirurgia Toracica rimangono strutture semplici, la prima con 2 posti letto mentre le seconda da 11 posti scende a 6. Va meglio a Chirurgia Vascolare che acquista un posto letto arrivando a 23. Geriatria ne acquista uno, pur rimanendo struttura semplice arrivando a 25 posti. Gran salto di Malattie Infettive che da 13 posti arriva a 59; scende Medicina Generale da 72 posti a 59; Nefrologia ne guadagna 6 portandosi da 5 a 11; Neurochirurgia ne perde 3 da 21 che ne aveva.

I posti letto a Neurologia rimangono 19; scendono a Oculistica che da 5 passano a due; situazione stabile a Ortopedia e Traumatologia che rimangono 26; Ostetricia e Ginecologia ne perdono 4 passando da 40 a 36; tre posti letto in meno anche a Otorinoringoiatria dei 13 che ne aveva. La Pediatria rimane stabile con i suoi 12 posti. Calo significativo dei letti in Urologia che passano da 31 a 24, viceversa salto della terapia intensiva che porta i suoi letti da 17 a 22.

L'Unità Coronarica rimane con gli 11 che aveva. Medicina e Chirurgia -Accettazione e Urgenza balza da uno a 39; Dermatologia da 3 passa a uno; Gastroenterologia da 7 posti passa a 20; Neonatologia da 8 a 6; Oncologia ha un posto in più che porta a 18; Oncoematologia scende di un posto letto, ne aveva due, viene ricondotta con Ematologia ma non è cancellata. Dimezzati i 22 letti a Pneumologia che diventano 12; la Radiologia mantiene l'unico posto mentre la Reumatologia nessuno. Stabile la Terapia Intensiva Neonatale che rimane con i 4 posti, come pure Radioterapia Oncologica con un letto. La Neuroriabilitazione mantiene i suoi 12 posti letto mentre ne acquista 7 la Terapia Semi- Intensiva che non ne aveva nessuno. Dietetica e Dietologia rimangono senza posti letto come pure l'Emodinamica (unità semplice di cardiologia).

