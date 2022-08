San Giustino, scontro tra due auto: muore a 25 anni. Tre feriti, anche un bambino

SAN GIUSTINO Sabato di sangue e di forti temporali tra Umbria e Toscana. La giornata, pesante anche sotto il profilo del maltempo, si è chiusa con un incidente mortale a San Giustino, nella frazione di Selci. All'incrocio tra via Tifernate e via Fratelli Rosselli, per cause in accertamento da parte dei carabinieri (rilievi fino a notte fonda), sono rimaste coinvolte due macchine e quattro persone. E' deceduto un ragazzo di 25 anni, nato a Udine, residente a Perugia. In base alle prime informazioni sarebbe stato sbalzato dall'abitacolo di una delle due vetture ed è spirato sul colpo. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello, da dove è arrivata anche l'ambulanza che trasferito in ospedale tre feriti, compreso un bambino di appena tre anni. Avrebbero riportato ferite che all'iniziale esame dei medici risulterebbero di lieve entità. Nelle ore immediatamente precedenti numerose le chiamate ai pompieri per allagamenti e rami abbattuti da violente raffiche di vento nel Perugino, nella zona dei Ponti.

La giornata era iniziata con un ferito grave a Sansepolcro, in provincia di Arezzo. Un umbro poco più che maggiorenne, sbalzato dal “cinquantino” in sella al quale si stava percorrendo una strada centrale nella città di Piero della Francesca. Riverso a terra e incosciente. Sangue sul casco allacciato. Poco distante uno scooter, praticamente distrutto, più in là un grosso albero con evidenti segni di un impatto violento. Per fortuna la situazione migliora, il ragazzo torna in sé, ma i sanitari sul posto dispongono il trasferimento in codice giallo all'ospedale Le Scotte di Siena. Per accelerare i tempi chiedono l'intervento dell'elisoccorso. Sabato di paura e preoccupazione a Sansepolcro, in via Alessandro Volta, un tiro di voce dalla rotonda di Porta del Ponte. Sono alcuni automobilisti di passaggio ad accorgersi dell'incidente in cui è rimasto coinvolto un 18enne. Nato a Umbertide (qualcuno lo ricorda alunno alla media Mavarelli-Pascoli), adesso abita a Città di Castello. Da una ventina di minuti è passata mezzanotte, quando il giovane perde il controllo del ciclomotore che sta guidando. Il mezzo si ferma contro una pianta sul marciapiedi ai lati della carreggiata. il centauro resta esanime. Arrivano l'automedica Valtiberina e l'ambulanza della Misericordia di Sansepolcro. Il personale stabilizza il ferito aspettando l'elicottero Pegaso 2. Sul posto i carabinieri biturgensi. Coordinati dal capitano Carmine Feola, effettuano i rilievi, sentono gente. Un lavoro lungo e certosino che escluderebbe il coinvolgimento di terzi. Probabile che il 18enne sia sbandato per un attimo di distrazione. Attese dall'ospedale le analisi per verificare se avesse assunto o meno alcol o sostanze. Un esame dovuto in un incidente stradale. Sotto la lente anche il cellulare del ragazzo che, vista l'ora, potrebbe essere stato sulla strada di casa o di una nota discoteca della zona.